Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на совместном фото лидеров G20

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отсутствие президента США Джо Байдена на коллективной фотографии лидеров стран G20 в бразильском Рио-де-Жанейро.

Она напомнила, что американская делегация пояснила это наличием логистических проблем, а не присутствием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Теперь это так называется – запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат также отметила, что представители западных стран нередко устраивают "цирк" во время коллективных фотографий на различных мероприятиях. К примеру, фотографирование могли устроить ночью, до приезда Лаврова. Такого рода ситуации проходили в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у "подмятых Западом подпевал", добавила Захарова.

"А там, где мировое большинство проявляет принципиальность в отстаивании не столько форматов, сколько нормальности, эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться. Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием", – заключила представитель МИД РФ.

Саммит G20 проходит с 18 по 19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

Лидеры стран G20 уже приняли итоговую декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Среди прочего, в документе приветствуются все конструктивные инициативы по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине.