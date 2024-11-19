Лавров пошутил о просьбе бразильского журналиста задать вопрос на английском

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 поинтересовался у журналиста местной газеты Folha de S. Paulo, который просил задать вопрос на английском языке, понимал ли он происходящее до этого. Об этом сообщает ТАСС.

Спустя полчаса мероприятия журналист бразильской газеты спросил у Лаврова, может ли он задать свой вопрос на английском. Он сказал, что это был его единственный вариант.

На вопрос журналиста Лавров отвечал на английском языке более 10 минут. Затем глава МИД РФ подробно ответил на еще один вопрос от местного издания. Общение российского министра с прессой длилось более часа.

Между тем Лавров заявил, что в результате саммита были достигнуты "очень позитивные результаты" и "весомые договоренности". Одной из них министр назвал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.

Саммит G20 прошел с 18 по 19 ноября. Лавров возглавлял российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.