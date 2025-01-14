Лавров пошутил про англицизмы в русской речи на примере слова "фактчекинг"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Глава российского МИД Сергей Лавров пошутил про созвучность слова "фактчекинг" с английским ругательством во время пресс-конференции по итогам деятельности в 2024 году российской дипломатии.

Представитель СМИ спросил у Лаврова о задачах "Международной фактчекинговой организации", которая была создана в конце 2024 года на форуме "Диалог о фейках 2.0".

"Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами чек-фак, фак-чек", – отреагировал глава МИД.

Он заметил, что некоторые англицизмы очень емкие, поэтому их трудно заменить, но вместо сложнопроизносимого "фактчекинг" можно было бы использовать сочетание "проверка фактов".

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре разработать законопроект о защите русского языка. В частности, речь шла об ограничении англицизмов и иностранных слов, включая их использование на вывесках, надписях и названиях географических объектов.

