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19 ноября, 18:29

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В Ярославле демонтируют вывески с иностранными словами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вывески с иностранными словами будут демонтированы в Ярославле, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города.

Согласно постановлению мэрии, запрещается использовать иностранные слова и выражения, кроме тех, что были зарегистрированы как товарные знаки, либо подпадающие под международные договоры.

Данный запрет уже действует на территории города, а незаконные вывески подлежат демонтажу в установленном порядке.

Ранее в Госдуме предложили запретить вывески на английском языке на территории всей России. Там уверены, что надо уважать тех, кто не понимает англицизмы. Однако в реальности любой чиновник использует их, чтобы казаться умнее.

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