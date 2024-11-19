В Ярославле демонтируют вывески с иностранными словами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вывески с иностранными словами будут демонтированы в Ярославле, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города.

Согласно постановлению мэрии, запрещается использовать иностранные слова и выражения, кроме тех, что были зарегистрированы как товарные знаки, либо подпадающие под международные договоры.

Данный запрет уже действует на территории города, а незаконные вывески подлежат демонтажу в установленном порядке.

Ранее в Госдуме предложили запретить вывески на английском языке на территории всей России. Там уверены, что надо уважать тех, кто не понимает англицизмы. Однако в реальности любой чиновник использует их, чтобы казаться умнее.

