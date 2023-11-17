Путин пообещал поддержать проект об ограничении использования иностранных слов

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Владимир Путин заявил, что поддержит законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичной сфере, включая рекламу и СМИ. Об этом он сообщил на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур, комментируя просьбу председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской.

Ранее депутаты внесли законопроект, который предполагает ограничение использования иностранных слов в публичной сфере, включая рекламу и СМИ. Основной смысл такого предложения заключается в защите русского языка. При принятии документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

"Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно", – подчеркнул глава государства.

При этом президент РФ заявил, что не нужно стесняться брать лучшее везде, при этом следует не забывать собственные корни и традиции. Таким образом, по его словам, можно достигнуть максимальных результатов для страны.

Борьба с иностранными словами продолжается в РФ последние годы, свои предложения и критику на них высказывали представители разных ведомств и служб. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал запретить на территории страны вывески на английском языке. Он посоветовал уважать тех людей, которые не понимают англицизмы.

Минтранс РФ, в свою очередь, предложил отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, фуникулеров и канатных дорог. При этом позже министерство сообщило, что не выступало с такой идеей. Ведомство пояснило, что инициатива приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на иностранном языке.

Предложение не оценил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он отметил, что идея отказаться от дублирования информации сильно ударит по престижу России в качестве направления международного туризма.

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах