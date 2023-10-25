В ГД внесли законопроект об ограничении использования иностранных слов в публичной сфере

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской внесли законопроект, который предполагает ограничение использования иностранных слов в публичной сфере, включая рекламу и СМИ. Соответствующий документ был опубликован в думской базе.

Основной смысл такого предложения заключается в защите русского языка.

Согласно пояснительной записке, предлагается дополнить закон "О защите прав потребителей" статьей 10.1 о том, что информация для публичного ознакомления потребителей должна быть сделана на русском языке.

Также предлагается внести изменения в закон "О рекламе" и дополнить его нормой о том, что реклама на языках российских народов и иностранных языках должна соответствовать по содержанию сведений рекламе на государственном языке. В частности, документом предлагается внести изменения в закон "О средствах массовой информации" и дополнить его нормой о показе программ в эфире на русском, государственных языках республик и других языках народов РФ.

При принятии документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что обеспокоен долгосрочными последствиями привлечения в РФ рабочей силы из-за рубежа. По его словам, русский человек должен уважать чужую ему культуру, однако, если она в какой-то момент начнет доминировать, Россия может потерять свою индивидуальность.

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