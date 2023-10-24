Кабмин РФ создаст электронные реестры работодателей и работников-иностранцев

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Кабмин РФ разрабатывает проект электронных реестров работодателей и приезжающих в Россию на работу иностранцев. Михаил Мишустин подчеркнул, что власти должны четко понимать, какие сотрудники прибывают в страну.

"Нужно соотносить сведения о знаниях и опыте иностранцев с развитием рынка труда по отраслям, мониторить динамику изменения ситуации, определять, где может возникнуть критический недостаток собственных кадров. Исходя из всего комплекса данных уже принимать решения", – процитировали его слова на сайте кабмина.

В связи с внедрением цифровых инструментов в сферу управления миграцией правительство хочет перевести взаимодействие госорганов с иностранцами в удобный онлайн-формат. Мишустин добавил, что это необходимо в первую очередь для усиления безопасности страны с помощью увеличения контроля за большим количеством приезжающих в страну мигрантов. Он также отметил, что преступления иностранцев, совершенные в России, как правило, имеют широкий социальный резонанс.

"Важно обеспечить должный уровень контроля за пребыванием в России работников из-за рубежа. Эффективно выявлять нелегальных лиц и тех, кто склонен к противоправной деятельности", – заключил премьер-министр РФ.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в 2022 году в России зафиксировали на 37% больше тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов. В 2023 году число преступлений также выросло и составило более 31 тысячи. Угрозу для населения РФ также представляют этнические анклавы, заключил глава ведомства Александр Бастрыкин.

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