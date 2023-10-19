Бастрыкин заявил о росте преступности среди мигрантов в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2022 году в России зафиксировали на 37% больше тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ со ссылкой на его главу Александра Бастрыкина.

Согласно опубликованным данным, в 2023 году число преступлений также выросло и составило более 31 тысячи. Одним из преступлений, которые совершают лица без российского гражданства, являются противоправные действия против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

Составленный специалистами портрет потенциального преступника-мигранта свидетельствует, что чаще всего это выходцы из стран СНГ в возрасте от 22 до 45 лет с низким уровнем владения русским языком.

"Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах", – сказал Бастрыкин, назвав Московский регион, Санкт-Петербург, а также Иркутскую, Свердловскую и другие области.

Угрозу для населения РФ также представляют этнические анклавы, заключил глава ведомства.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить оборот оружия в России для мигрантов. Запрет предлагалось установить на покупку гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны и охотничьего оружия.

