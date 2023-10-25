Патриарх Кирилл заявил об угрозе потери русской идентичности из-за наплыва мигрантов

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что обеспокоен долгосрочными последствиями привлечения в РФ рабочей силы из-за рубежа. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Такого рода люди не становятся нам близки ни по вере, ни по культуре. У них своя вера и своя культура", – сказал священнослужитель.

По словам патриарха, русский человек должен уважать чужую ему культуру, однако, если она в какой-то момент начнет доминировать, Россия может потерять свою индивидуальность. В связи с этим он заявил, что стремление заполучить дешевую рабочую силу не должно сказываться на стране в виде огромного числа людей, которые не знают ее обычаев и языка.

При этом наличие неприязни к мусульманам священнослужитель исключил, отметив, что дело не в этом. Он уточнил, что, развивая эту тему, он имеет в виду возможное радикальное изменение демографических процессов в России.

Патриарх Кирилл добавил, что политическое руководство РФ и интеллигенция должны понимать трудности и проблемы, к которым может привести происходящее в стране, являющейся многонациональной, но с ядром в виде русского народа.

Ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил о росте преступности в стране среди мигрантов. С начала 2023 года иностранцы совершили более 31 тысячи преступлений. В большинстве случаев они совершали преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

