Следственный комитет России создаст во всех регионах РФ отделы по преступлениям мигрантов

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Следственный комитет России создаст во всех региональных органах СК РФ подразделения по расследованию преступлений мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение принял глава СК РФ Александр Бастрыкин по итогу совещания на тему расследования преступлений в сфере миграции. Он указал, что в России продолжается рост криминальной активности мигрантов. В частности, на 21% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных нелегалами.

"Почти на треть выросло количество преступных деяний, совершенных "нелегалами". Даже не имея оснований для нахождения в стране, мигранты преступают закон, совершая дерзкие и циничные криминальные действия", – уточняет пресс-служба.



Наиболее привлекательными для потоков мигрантов остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Владимирская, Калужская, Тульская, Омская и Свердловская области. Основной массив преступлений, совершаемых иностранными гражданами, приходится на Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург, сообщили в СК РФ.

Отдельно Бастрыкин дал поручение оказать содействие руководителям региональных подразделений СК в части взаимодействия с военкоматами по вопросу поиска иностранцев, получивших гражданство России и подлежащих призыву на военную службу, уточнили в ведомстве.

Ранее в СК сообщили, что в 2022 году в России зафиксировали на 37% больше тяжких и особо тяжких преступлений среди мигрантов. В 2023 году число преступлений также выросло и составило более 31 тысячи.

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