В Госдуме разрабатывают законопроект по борьбе с англицизмами в РФ

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Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, по которому нормы использования англицизмов будут ужесточены. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

"Надеюсь, для нашего комитета событием номер один станет пакет инициатив по формированию национально ориентированной среды – борьбе с нездоровым засильем англицизмов в нашей жизни", – заявила она.

Ямпольская отметила, что предложения к разработке этого законопроекта подготовлены и уже были одобрены многими ведомствами. Также она поблагодарила председателей думских комитетов Сергея Пахомова, Максима Топилина и Александра Хинштейна за помощь во взаимодействии с правительством РФ.

При этом глава думского комитета по культуре заявила, что есть лишь одно ведомство, которое не поддерживает позицию всех остальных.

"Называть пока не буду, встретимся, попробуем убедить. В любом случае эта работа выходит на финишную прямую, и тормозить мы не собираемся", – подчеркнула Ямпольская.

Также она добавила, что после этого законопроект останется только внести в Госдуму.

Борьба с иностранными словами продолжается в РФ последние годы, свои предложения и критику на них высказывали представители разных ведомств и служб. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал запретить на территории страны вывески на английском языке. Он посоветовал уважать тех людей, которые не понимают англицизмы.

Минтранс РФ, в свою очередь, предложил отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, фуникулеров и канатных дорог. При этом позже министерство сообщило, что не выступало с такой идеей. Ведомство пояснило, что инициатива приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на иностранном языке.

Предложение не оценил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он отметил, что идея отказаться от дублирования информации сильно ударит по престижу России в качестве направления международного туризма.

До этого член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в российских школах необходимо отказаться от обязательного изучения английского языка. Парламентарий задался вопросом, почему в США и Великобритании не изучают русский язык.

Идею Хамзаева раскритиковал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, который подчеркнул, что тот недооценивает объективные факторы популярности английского языка в мире.

Матвиенко призвала отказаться от англицизмов