В ГД призвали запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В РФ необходимо запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Такую идею озвучил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Свое предложение парламентарий объяснил тем, что аэропорты дублируют сообщения на русском, создавая звуковой и визуальный шум. Вместе с этим он отметил, что по этому вопросу следует учитывать внешнеполитическую ситуацию и объективное сокращение количества иностранцев в России.

По его мнению, на этом фоне объявления на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядят избыточно.

"Нам нужно думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка. Направил соответствующее обращение в федеральный Минтранс", – цитирует Чернышова РИА Новости.

В случае если человек приезжает в другое государство, он обязан позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке, уточнил вице-спикер ГД. Он напомнил о большом количестве бесплатных онлайн-переводчиков.

Борьба с иностранными словами продолжается в РФ последние годы, свои предложения и критику на них высказывали представители разных ведомств и служб. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал запретить на территории страны вывески на английском языке. Он посоветовал уважать тех людей, которые не понимают англицизмы.

Минтранс РФ, в свою очередь, предложил отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, фуникулеров и канатных дорог. При этом позже министерство сообщило, что не выступало с такой идеей. Ведомство пояснило, что инициатива приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на иностранном языке.

Предложение не оценил вице-президент АТОР Артур Мурадян. Он отметил, что идея отказаться от дублирования информации сильно ударит по престижу России в качестве направления международного туризма.

До этого член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в российских школах необходимо отказаться от обязательного изучения английского языка. Парламентарий задался вопросом, почему в США и Великобритании не изучают русский язык.

Идею Хамзаева раскритиковал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, который подчеркнул, что тот недооценивает объективные факторы популярности английского языка в мире.

В Госдуме предложили исключить английский язык из школьной программы