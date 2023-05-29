Запрет вывесок на иностранном языке в Краснодаре может стать "большой проблемой"

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Запрет размещения вывесок с использованием иностранного языка в Краснодаре может стать "большой проблемой" для бизнеса. Об этом заявил директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Сергей Добров.

"Это может быть большой проблемой для бизнеса, потому что не все регистрируют свое имя именно как товарный знак. При этом по-прежнему многие используют иностранные надписи", – передает "Газета.ру" его слова.

Он отметил, что проблемой является и высокая стоимость одной вывески. Если большая вывеска располагается на фасаде торгового центра или крупного ресторана, тогда ее стоимость может достичь нескольких сотен тысяч рублей.

"Хорошо, что есть возможность ничего не менять, если это зарегистрированный товарный знак, ну и, наверное, это логично было бы, что будет такая возможность", – сказал Добров.

Он считает, что необходимо предусмотреть действия на случай, если владелец захочет зарегистрировать товарный знак для сохранения своей вывески, так как данная процедура может долго длиться. Эксперт также заметил, что новый запрет может заставить владельцев сделать свой бизнес более "правильно оформленным".

Добров добавил, что перепечатать наклейку – не дорого. Однако если требуются большие вложения и предприниматель действительно хочет выполнить все требования закона, тогда должна быть предусмотрена конкретная процедура.

В апреле 2023 года зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко предложила ввести штрафы за вывески на иностранных языках.

В законе о русском языке говорится, что вывески на иностранных языках должны быть переведены, однако в Административном кодексе не предусмотрено наказание за неисполнение закона, отметила она.

В понедельник, 29 мая, депутаты городской думы Краснодара поддержали введение запрета на оформление и размещение вывесок на иностранных языках в городе.

Отмечается, что нововведение позволит сформировать в городе единый архитектурный стиль. Изменения будут внесены в "Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар".

