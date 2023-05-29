15:13Регионы
Депутаты гордумы Краснодара поддержали запрет на размещение вывесок на иностранном языке
Фото: ТАСС/Геннадий Дьячук/Кубань Информ
Депутаты городской думы Краснодара поддержали введение запрета на оформление и размещение вывесок на иностранных языках в городе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.
"Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, включая транслитерацию, за исключением зарегистрированных товарных знаков. Также изменения коснутся внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановок", – заявили в пресс-службе.
Депутаты выразили мнение, что нововведение позволит сформировать в городе единый архитектурный стиль. Изменения будут внесены в "Правила благоустройства территории муниципального образования город Краснодар".
Отмечается, что правила благоустройства были актуализированы с учетом пожеланий жителей Краснодара. Они также коснутся земляных работ, озеленения и уборки города.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года, добавили в пресс-службе.
Ранее зампредседателя комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко предложила ввести штрафы за вывески на иностранных языках.
В законе о русском языке говорится, что вывески на иностранных языках должны быть переведены, однако в Административном кодексе не предусмотрено наказание за неисполнение закона, отметила она.
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