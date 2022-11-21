В Госдуме предложили штрафовать чиновников, злоупотребляющих англицизмами

Фото: Агентство "Москва"

Госдума рассмотрит законопроект, который подразумевает штрафы для чиновников, использующих англицизмы вместо русскоязычных эквивалентов. Об этом сообщает "Парламентская газета".

На рассмотрение документ внесли 26 октября. В пояснительной записке указано, что закон призван избавить русский язык от чрезмерного употребления заимствований. Вводится механизм лингвистической экспертизы нормативных правовых актов на предмет соответствия нормам современного русского литературного языка.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко объяснила, что в российских документах сильно выросло число иностранных конструкций и слов.

"В правительственном законопроекте не хватает внесения в Кодекс об административных правонарушениях наказания за неисполнение закона. Поэтому наш комитет подготовил дополнение в виде поправок. Это может быть наказание в виде штрафов", – добавила парламентарий.

О подготовленных поправках также заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Потенциальные штрафы за иностранные слова он сравнил с взысканиями за нарушения правил дорожного движения.

Ранее заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов назвал вероятное главное слово 2022 года в России. По мнению эксперта, таковым станет "спецоперация".

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