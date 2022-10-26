В ГД внесли законопроект по защите русского языка от употребления иностранных слов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ГД внесли законопроект, который подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и жителями России норм русского языка. Проект направлен и на защиту русского языка от излишнего употребления иностранных слов.

Решение предусматривает помощь русскому языку в продолжении статуса как государственного в России. Кроме того, закон будет предусматривать исключение иностранных слов, за исключением тех, которых нет в аналоге.

"Указанная проектируемая норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов", – говорится в сообщении.

Ранее ректор Государственного института русского языка имени Александра Пушкина Наталья Трухановская заявила, что на данном этапе образовательного процесса подход к преподаванию русского языка для русских школьников и детей других национальностей нужно сильно изменить.

По ее мнению, часто иностранные студенты владеют русским языком более умело, нежели школьники из национальных республик, и имеют гораздо лучший за счет этого социальный лифт.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!