Русский язык в некоторых регионах должны преподавать как иностранный – ректор ИРЯ

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Подход к преподаванию русского языка для русских школьников и для детей других национальностей нужно менять. Об этом заявила ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Наталья Трухановская.

По мнению Трухановской, слова которой передает ТАСС, здесь можно было бы использовать опыт преподавания русского языка как иностранного для учащихся из стран СНГ и дальнего зарубежья.

По ее словам, зачастую иностранные студенты владеют русским языком более качественно, чем школьники из национальных республик, и имеют гораздо лучший за счет этого социальный лифт. Она отметила, что не вызывает сомнения тот факт, что качественное владение русским языком – это конкурентное преимущество на рынке труда.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ в российских школах. Согласно документу, Минпросвещения РФ будет разрабатывать и утверждать такие программы. Ведомству необходимо подготовить ФООП, которые нужно утвердить к 1 января 2023 года. Школам же предстоит перейти к их реализации до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, образовательные учреждения смогут самостоятельно разрабатывать образовательные программы. Однако их содержание и результаты должны быть не ниже указанных в ФООП.

Обязательными станут предметы "Русский язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир" для начальных классов, а также "Русский язык", "Литература", "История", "Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности" для средних и старших классов.

21 сентября закон был одобрен Советом Федерации.



Для российских школьников утвердят новые стандарты образования

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