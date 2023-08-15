Вице-спикер Госдумы предложил запретить вывески на английском языке

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Роман Васильев

На территории России следует запретить вывески на английском языке, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Надо уважать тех людей, которые не понимают англицизмы. А у нас происходит ровно обратное – любой чинуша, чтобы казаться умнее и современнее, сыпет этими словами", – отметил Толстой.

По мнению депутата, молодые люди задействуют англицизмы для того чтобы казаться умнее. Взрослые, в свою очередь, используют их от бедности речи, считает он. Вместе с этим вице-спикер ГД отметил, что изучать иностранные языки важно.

Накануне Минтранс РФ предложил отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Однако позже ведомство заявило, что не выступало с такой идеей, объяснив, что проект приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на иностранном языке.

До этого депутаты Госдумы Краснодара поддержали введение запрета на оформление и размещение вывесок на иностранных языках в городе.

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