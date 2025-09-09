Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 07:30

Политика

Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО "Град" в Сумской области

Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО "Град" в Сумской области

В Сети появились сообщения о мобилизации на Украине

"Московский патруль": глава МЧС Куренков почтил память Героя России Зиничева

Делегация из Алма-Аты прибыла в Москву на деловой форум

Сергей Лавров отметил отсутствие Labubu в резиденции президента РФ в Пекине

Массовые акции протеста прошли в Стамбуле после отстранения городского руководства

Официальный канал президента России запустили в мессенджере MAX

Новости мира: в Стамбуле прошли массовые протесты

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

Новости мира: СБУ объявила в розыск Тимати

Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО "Град" в Сумской области. Артиллерийский расчет ВС РФ нанес удар по замаскированным позициям противника и успешно уничтожил живую силу ВСУ.

В то же время расчеты гаубиц Д-20 работают в районе населенного пункта Николаевка западнее Часова Яра. Бойцы ежедневно наносят точные удары по вражеским позициям, ликвидируют противника и прокладывают путь наземным штурмовым группам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика