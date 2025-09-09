Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО "Град" в Сумской области. Артиллерийский расчет ВС РФ нанес удар по замаскированным позициям противника и успешно уничтожил живую силу ВСУ.

В то же время расчеты гаубиц Д-20 работают в районе населенного пункта Николаевка западнее Часова Яра. Бойцы ежедневно наносят точные удары по вражеским позициям, ликвидируют противника и прокладывают путь наземным штурмовым группам.



