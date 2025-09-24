Армия России продвинулась в Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцы группировки войск "Юг" вошли в населенный пункт Переездное и выбили оттуда противника. Село полностью освобождено, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли около 250 военнослужащих и 4 боевые бронированные машины.

Командир взвода с позывным "Лексус" рассказал, что населенный пункт захватывали ночью, используя тактику передвижения мелкими группами от укрытия к укрытию, с радиосвязью с командованием и минимальными потерями личного состава.

