23 сентября, 09:43Мэр Москвы
Мэр Москвы: системы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силами ПВО уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву утром во вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр столицы.
Атака украинских беспилотников началась вечером понедельника, 22 сентября. Как уточнял Собянин, в общей сложности во время продолжительной атаки удалось сбить 34 вражеских дрона.
На фоне атак аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
