23 сентября, 09:43

Мэр Москвы

Мэр Москвы: системы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силами ПВО уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву утром во вторник, 23 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, подчеркнул мэр столицы.

Атака украинских беспилотников началась вечером понедельника, 22 сентября. Как уточнял Собянин, в общей сложности во время продолжительной атаки удалось сбить 34 вражеских дрона.

На фоне атак аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Собянин: средства ПВО поразили еще два летевших к Москве БПЛА

мэр Москвыпроисшествиягород

