Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО утром во вторник, 23 сентября, продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, были сбиты еще два дрона, летевших на Москву. В настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Украинские БПЛА начали атаковывать Москву вечером 22 сентября. Как уточнял Собянин, в общей сложности во время продолжительной атаки были сбиты 32 вражеских беспилотника.

Из-за продолжающихся атак аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.