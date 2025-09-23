Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 09:00

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО утром во вторник, 23 сентября, продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, были сбиты еще два дрона, летевших на Москву. В настоящий момент специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Украинские БПЛА начали атаковывать Москву вечером 22 сентября. Как уточнял Собянин, в общей сложности во время продолжительной атаки были сбиты 32 вражеских беспилотника.

Из-за продолжающихся атак аэропорт Шереметьево вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика