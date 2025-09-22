Форма поиска по сайту

22 сентября, 07:30

Политика

Российские войска уничтожили укрепления ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Разведка обнаружила блиндажи противника в районе населенного пункта Калиновское.

Артиллерийские расчеты нанесли удары по заданным координатам и уничтожили вражеские укрепления. Также российская артиллерия нанесла удары по скоплению сил противника в Харьковской области в населенных пунктах Волчанск, Польная, Нечволодовка, Пристин, в Крымках, Шандриголове, Красном Лимане, Резниковке, Николайполье, Родинском и Красноармейске ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

