Российские войска уничтожили укрепления ВСУ в Днепропетровской области. Разведка обнаружила блиндажи противника в районе населенного пункта Калиновское.

Артиллерийские расчеты нанесли удары по заданным координатам и уничтожили вражеские укрепления. Также российская артиллерия нанесла удары по скоплению сил противника в Харьковской области в населенных пунктах Волчанск, Польная, Нечволодовка, Пристин, в Крымках, Шандриголове, Красном Лимане, Резниковке, Николайполье, Родинском и Красноармейске ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.