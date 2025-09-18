Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 13:15

Происшествия

Новости мира: трое полицейских погибли во время стрельбы в штате Пенсильвания

Новости мира: трое полицейских погибли во время стрельбы в штате Пенсильвания

Новости регионов: крыша загорелась в общежитии в Иванове

Неизвестные украли более тысячи пожарных шлангов в Одинцове

Новости мира: шторм с градом обрушился на Словению

Новости регионов: вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 км

Уличным художникам грозит до 7 лет тюрьмы из-за граффити на вагонах в метро Москвы

Новости регионов: горный обвал произошел в Цумадинском районе Дагестана

В Москве задержали граффитчиков, которые рисовали на вагонах метро

Столичный суд вынес приговор 6 фигурантам дела о массовом отравлении шаурмой

"Московский патруль": задержаны раскрасившие вагоны метро граффитчики

Трое полицейских погибли во время стрельбы в американском штате Пенсильвания. Еще двое находятся в критическом состоянии. Они пострадали при задержании преступника, который стрелял в правоохранителей.

В Казахстане спасли туриста, который сорвался с пешеходной тропы и три дня висел на отвесной скале. Его товарищ погиб. Они отправились на гору высотой более 4 тысяч метров. Не заметив уклона тропы, мужчины покатились в сторону ущелья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов