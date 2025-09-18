Новости мира: трое полицейских погибли во время стрельбы в штате Пенсильвания

Трое полицейских погибли во время стрельбы в американском штате Пенсильвания. Еще двое находятся в критическом состоянии. Они пострадали при задержании преступника, который стрелял в правоохранителей.

В Казахстане спасли туриста, который сорвался с пешеходной тропы и три дня висел на отвесной скале. Его товарищ погиб. Они отправились на гору высотой более 4 тысяч метров. Не заметив уклона тропы, мужчины покатились в сторону ущелья.

