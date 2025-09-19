Новости мира: йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве

Йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве. Они сообщили, что по нему запустили гиперзвуковую баллистическую ракету, и она достигла цели. При этом в израильской армии заявили, что средства ПВО перехватили ее.

Более 500 тысяч человек присоединились к массовым манифестациям во Франции. Только в Париже участие в демонстрациях приняли 55 тысяч человек. Протестующие исполнили переделанную версию советской песни "Катюша". Известную мелодию использовали как символ сопротивления предлагаемым мерам жесткой экономии.

