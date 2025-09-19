Форма поиска по сайту

19 сентября, 06:30

Политика

Новости мира: йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве

Новости мира: йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве

Российские военные уничтожили опорный пункт противника в Днепропетровской области

Правительство поддержало проект о самозапрете на азартные игры через "Госуслуги"

В Госдуме предложили разрешить ездить по выделенкам людям с инвалидностью и мотоциклистам

Новости мира: более 500 тыс человек присоединились к массовым демонстрациям во Франции

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию в декабре

Российские войска поразили газораспределительную станцию в Сумской области

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России

Йеменские хуситы заявили об ударе по военному объекту в Тель-Авиве. Они сообщили, что по нему запустили гиперзвуковую баллистическую ракету, и она достигла цели. При этом в израильской армии заявили, что средства ПВО перехватили ее.

Более 500 тысяч человек присоединились к массовым манифестациям во Франции. Только в Париже участие в демонстрациях приняли 55 тысяч человек. Протестующие исполнили переделанную версию советской песни "Катюша". Известную мелодию использовали как символ сопротивления предлагаемым мерам жесткой экономии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

