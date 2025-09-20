20 сентября, 12:15Политика
ВС РФ освободили Березовое в Днепропетровской области
Фото: ТАСС/Александр Река
Российская армия взяла под контроль Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". После этого российские военнослужащие продолжили продвигаться в глубину обороны противника.
Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. По данным Минобороны РФ, освободить населенный пункт Муравка в ДНР удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Центр".
Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. В результате им удалось взять под контроль населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.
