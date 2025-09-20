Фото: ТАСС/Александр Река

Российская армия взяла под контроль Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". После этого российские военнослужащие продолжили продвигаться в глубину обороны противника.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Запорожской области. По данным Минобороны РФ, освободить населенный пункт Муравка в ДНР удалось благодаря активному наступлению подразделения группировки войск "Центр".

Также подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. В результате им удалось взять под контроль населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

