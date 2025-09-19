Минобороны РФ показало кадры боев за Серебрянское лесничество

Появились кадры с дрона, на которых видно, как российская армия демонстрирует флаг страны в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Минобороны России.

Украинских военнослужащих удалось выбить из населенного пункта благодаря эффективному взаимодействию мотострелковых, штурмовых, разведывательных, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск "Запад". В результате несколько солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен.

При этом в ведомстве отметили, что после освобождения Серебрянского лесничества Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед, продолжая выбивать украинских военных из других населенных пунктов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что армия России полностью освободила Серебрянское лесничество от противника. Он уточнил, что ВС РФ ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь. Также близится к завершению освобождение Кировска.

Наиболее упорные бои в зоне СВО развернулись на красноармейском направлении, уточнил Герасимов. По его словам, именно на это направление ВСУ перебросили силы в попытке остановить продвижение российских бойцов и перехватить инициативу.