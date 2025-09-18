Путин: в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов ВС РФ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе Владимир Путин назвал численность российской группировки войск, находящейся в зоне спецоперации, передает "Московский комсомолец".

По словам президента, сейчас на линии боевого соприкосновения находятся 700 тысяч бойцов Вооруженных сил РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что участников СВО и их родственников важно поддерживать и формировать из них кадровый резерв.

Ранее Путин назвал привлекательной идею об установлении квоты для участников СВО при вхождении во власть. Он вспомнил, что в некоторых странах есть подобная квота на женщин, однако выразил опасение, что подобное решение может привести к формализму.

