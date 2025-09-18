18 сентября, 17:40Политика
Путин назвал привлекательной идею о квоте для участников СВО во власти
Фото: РИА Новости/Михаил Синицын
Владимир Путин назвал привлекательной идею об установлении квоты для участников СВО при вхождении во власть. Эта тема обсуждалась на встрече президента страны с лидерами парламентских фракций.
Российский лидер вспомнил, что в некоторых странах есть подобная квота на женщин. Однако он выразил опасение, что такое решение может привести к формализму.
"Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть. А по личным и деловым качествам. Ясно, что один аспект – преданность Родине, готовность отдать жизнь за нее – присутствует", – сказал лидер государства.
Вместе с тем президент поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции. Путин подчеркнул, что в некоторых новых субъектах РФ такие решения уже принимаются. При этом он напомнил, что на линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой, по которой участники СВО смогут получить второе среднее специальное образование бесплатно.
Она обратила внимание, что некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности из-за полученных травм и иных причин. При этом те, у кого есть диплом о среднем профессиональном образовании, могут поступить в колледж только платно.