Путин назвал привлекательной идею о квоте для участников СВО во власти

Фото: РИА Новости/Михаил Синицын

Владимир Путин назвал привлекательной идею об установлении квоты для участников СВО при вхождении во власть. Эта тема обсуждалась на встрече президента страны с лидерами парламентских фракций.

Российский лидер вспомнил, что в некоторых странах есть подобная квота на женщин. Однако он выразил опасение, что такое решение может привести к формализму.

"Мы должны не по гендерному принципу, не по профессиональному, не по какому-то другому привлекать людей во власть. А по личным и деловым качествам. Ясно, что один аспект – преданность Родине, готовность отдать жизнь за нее – присутствует", – сказал лидер государства.

Вместе с тем президент поддержал инициативу по расширению практики выдачи земли участникам специальной военной операции. Путин подчеркнул, что в некоторых новых субъектах РФ такие решения уже принимаются. При этом он напомнил, что на линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек.



Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой, по которой участники СВО смогут получить второе среднее специальное образование бесплатно.

Она обратила внимание, что некоторые военные после возвращения домой не могут трудиться по своей прежней специальности из-за полученных травм и иных причин. При этом те, у кого есть диплом о среднем профессиональном образовании, могут поступить в колледж только платно.

