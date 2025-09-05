Минцифры: россиянам в периоды ограничений будут доступны "Госуслуги" и маркетплейсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне смогут пользоваться "Госуслугами", маркетплейсами и такси в периоды ограничений интернета. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры.

Министерство совместно с операторами связи разработало специальное техническое решение, позволяющее не блокировать определенные сервисы. Перечень был сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов.

"Среди них – соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи. Кроме того, доступ будет обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства РФ", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, список будут оперативно дополнять. Операторы связи уже обеспечивают доступ в пилотном режиме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в стране. По его словам, обеспечение безопасности в данной теме является приоритетом, поскольку существуют очевидные угрозы и Россия должна принимать соответствующие решения.