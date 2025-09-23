Новости мира: более 60 полицейских пострадали на митинге в Милане

В Милане более 60 полицейских пострадали во время столкновений на центральном вокзале, где проходил митинг пропалестинских активистов. Акция совпала с суточной всеобщей забастовкой: манифестанты скандировали лозунги против военных действий Израиля и пытались прорваться в здание вокзала.

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В ней примут участие около 150 глав государств, министры иностранных дел, наблюдатели от Ватикана и Палестины, а также представители Евросоюза. От России слово возьмет глава МИД Сергей Лавров 27 сентября.

