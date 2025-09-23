Форма поиска по сайту

23 сентября, 11:30

Происшествия

Новости мира: более 60 полицейских пострадали на митинге в Милане

Подростки на минивэне снесли фонарный столб в Одинцове

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подходе к столице

Новости регионов: в Красноярске сошел сель и засыпал трехэтажный коттедж

Новости регионов: две фуры и "Газель" столкнулись в Новосибирской области

Новости мира: потоп произошел в индийском городе Хакимпете

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 30 БПЛА за время продолжительный атаки

В Милане более 60 полицейских пострадали во время столкновений на центральном вокзале, где проходил митинг пропалестинских активистов. Акция совпала с суточной всеобщей забастовкой: манифестанты скандировали лозунги против военных действий Израиля и пытались прорваться в здание вокзала.

В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В ней примут участие около 150 глав государств, министры иностранных дел, наблюдатели от Ватикана и Палестины, а также представители Евросоюза. От России слово возьмет глава МИД Сергей Лавров 27 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияполитиказа рубежомвидеоЕвгения Мирошкина

