Песков заявил о начале самого критического этапа войны против России

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Начался самый острый этап войны против России, заявил в интервью РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, СВО – это одно, а то, что происходит вокруг нас, – это война. Сейчас мы находимся на самом критическом этапе войны, которая имеет огромное значение для будущего нашей страны", – сказал он и отметил, что Россия должна победить ради будущих поколений.

По словам политика, патриотизм всегда являлся неотъемлемой частью российского общества. Любовь к Родине и традиционные ценности присущи стране, подчеркнул Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа не движется к третьей мировой войне, однако живет в "очень опасное время". Она считает, что нынешние условия объясняют стремление укрепить обороноспособность стран Евросоюза.

В свою очередь, Россия готова ответить на любые стратегические угрозы военно-техническими мерами, заявил Владимир Путин. Страна уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, но не заинтересована в наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений.

