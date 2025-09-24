Песков рассказал о неприемлемых вариантах для встречи Путина и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Украина "сыпет" большим количеством предложений по месту возможной встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако Киев упирался на те страны, которые для России неприемлемы. В их числе – Швейцария и Австрия, заявил в интервью радио РБК официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной стороной (для России. – Прим. ред.), или Австрия. Но они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас", – сказал он.

При этом президент России готов ко встрече с Зеленским.

"Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают домашнюю работу, как будет произведена подготовка на экспертном уровне", – уточнил Песков и отметил, что встреча без подготовки является "пиар-акцией, обреченной на провал".

Политик также выразил недоумение отказом украинского президента приехать в Москву и указал на отсутствие желания со стороны Украины создать рабочие группы в рамках переговоров по урегулированию конфликта.

"Смотрите, мы с вами сейчас говорим о месте: Москва, Казахстан, Женева. Согласитесь, что это вторично. Путин говорит: "Хочешь встречаться? – Завтра буду встречаться". И дальше киевский режим начинает юлить", – пояснил Песков.

Путин через руководителя переговорной группы Владимира Мединского предлагает продолжить диалог и создать три рабочих группы. Однако все уже забыли об этом, хотя это было недавно, подчеркнул представитель Кремля.

"Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того – никакого ответа не получено. Никакого желания из Киева не проявлено", – добавил он.

Ранее американские власти призвали Совбез ООН, а также Россию и Украину сделать все возможное для завершения конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что в конечном итоге все будет урегулировано за столом переговоров, а не на поле боя. Штаты продолжат работать над достижением мира, уточнил он.