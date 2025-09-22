Президент Палестины заявил, что ХАМАС не будет у власти в секторе Газа

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Гунеев

Движение ХАМАС не будет находиться у власти в секторе Газа и должно сдать оружие. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на полях высокой недели 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Аббас также подтвердил приверженность проведению президентских и парламентских выборов в стране в течение года после окончания войны. Кроме того, в течение трех месяцев будет подготовлен проект временной конституции, чтобы обеспечить передачу власти, добавил палестинский лидер.

Палестина призывает израильскую сторону сесть за стол переговоров для прекращения кровопролития и достижения справедливого и всеобъемлющего мира в регионе.

"Я обращаюсь к израильскому народу: ваше и наше будущее кроется в мире, необходимо прекратить насилие и войну. Наши поколения вправе наслаждаться свободой и безопасностью, чтобы народы нашего региона смогли существовать в условиях прочного мира и добрососедства", – приводит РИА Новости слова Аббаса.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон, выступая на 80-й сессии ГА ООН, заявил, что Франция признает Палестинское государство. Париж выступает за мир между Израилем и палестинцами.

По информации СМИ, ХАМАС подготовил личное письмо для президента США Дональда Трампа. Представители движения просят американского лидера гарантировать перемирие в обмен на освобождение половины заложников.