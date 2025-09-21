Великобритания и Канада признали государственность Палестины

Фото: 123RF/erika8213

Канада признала государственность Палестины, говорится в заявлении премьер-министра Марка Карни.

"Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля", – указано в заявлении.

О признании Палестины объявил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, он написал об этом на своей странице в соцсети Х. Он отметил, что это сделано, чтобы "возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян".

Кроме того, государственность Палестины признала Австралия, написал премьер-министр Энтони Альбанезе.

В июле этого года французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция планирует признать Палестину как независимое государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. Он подчеркивал, что это необходимо для прекращения войны в секторе Газа и оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение Макрона, заявив, что тем самым французский лидер поощряет террор и грозит созданием "очередного иранского марионеточного государства".

