18 августа, 08:00

Культура

Онлайн-кинотеатры в России за полгода увеличили аудиторию до 67 миллионов человек

Российские онлайн-кинотеатры зарегистрировали рекордное количество пользователей за первые 6 месяцев 2025 года – более 67 миллионов человек. Это на 26% больше, чем год назад, и почти в 2 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Эксперты отметили, что рост популярности платформ связан с удобством сервисов и активным созданием отечественного контента. Также на увеличение числа пользователей повлияло внедрение в системы искусственного интеллекта.

В прошлом году расходы восьми крупнейших платформ, в том числе и на производство оригинального контента, составили порядка 117 миллиардов рублей. А их суммарная выручка – около 129 миллиардов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

