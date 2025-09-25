Трамп пожаловался на саботаж в ходе его визита на Генассамблею ООН

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о "тройном саботаже" против него во время визита на 80-ю сессию Генассамблеи ООН. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

Он рассказал, что первый инцидент произошел сразу по прибытии на Генассамблею: эскалатор, ведущий на главный этаж, резко остановился. По словам Трампа, он и его супруга Мелания, находившиеся в этот момент на эскалаторе, едва не упали лицом вперед на "острые края стальных ступеней".

Глава США назвал эту ситуацию явным саботажем, указав на ранее опубликованные сообщения СМИ о планах сотрудников ООН "подшутить над Трампом, выключив эскалатор". Президент призвал арестовать ответственных за этот инцидент.

Второй случай произошел уже во время выступления Трампа на сцене Генассамблеи. Он пожаловался на неработавший телесуфлер во время его речи.

"Он был абсолютно темным. Я сразу подумал: "Вау, сначала инцидент с эскалатором, а теперь еще и неработающий телесуфлер. Что это за место?" Затем я продолжил речь без телесуфлера, который заработал примерно через 15 минут", – написал лидер США.

Последний случай "саботажа" был связан с тем, что во время выступления Трампа в зале ГА был полностью отключен звук. Таким образом, мировые лидеры не могли слышать голос Трампа, если не использовали наушники переводчиков.

"Это не было совпадением, это был тройной саботаж в ООН. Им должно быть стыдно", – заявил Трамп.

Президент США направил соответствующее письмо с жалобой генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, потребовав немедленно провести расследование. По словам Трампа, Секретная служба США будет включена в расследование.

"Неудивительно, что ООН не смогла выполнить ту работу, для которой она была создана. Все записи с камер видеонаблюдения у эскалатора должны быть сохранены, особенно записи с кнопкой аварийной остановки", – заключил американский лидер.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка остановила кортеж президента Франции Эммануэля Макрона из-за перекрытия дорог. Французскому лидеру не дали проехать правоохранители после того, как дороги были перекрыты для кортежа Трампа. Инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН.

По данным СМИ, Макрону пришлось позвонить американскому лидеру для урегулирования ситуации. Однако после первого звонка улицу освободили только для пешеходов, что вынудило Макрона совершить повторный звонок.