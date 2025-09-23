BFM TV: Полиция Нью-Йорка остановила Макрона из-за кортежа Трампа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/remybuisine

Полиция Нью-Йорка остановила кортеж президента Франции Эммануэля Макрона из-за перекрытия дорог, сообщает News.ru со ссылкой на издание BFM TV.

Французскому лидеру не дали проехать правоохранители после того, как дороги были перекрыты для кортежа президента США Дональда Трампа. Инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН.

"Прошу прощения, господин президент, в данный момент все перекрыто", – сказал полицейский президенту Франции.

По данным СМИ, Макрону пришлось позвонить американскому лидеру для урегулирования ситуации. Однако после первого звонка улицу освободили только для пешеходов, что вынудило Макрона совершить повторный звонок.

Ранее Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта энергоносителей в Европу. Как отмечали СМИ, Макрон назвал оставшийся импорт нефти и газа из России "очень незначительным", пытаясь оспорить призывы главы Белого дома снизить зависимость. Он также попытался оправдаться, указав, что поставки сократились на 80%.