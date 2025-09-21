Макрон: конфискация суверенных активов РФ невозможна без нарушения международного права

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Конфискация замороженных суверенных активов РФ невозможна без нарушения международного права, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News.

Он отметил, что эти активы нельзя конфисковать у центрального банка "даже в такой ситуации", и добавил, что это вопрос доверия. По словам французского президента, очень важно, чтобы страны уважали международное право.

Кроме того, подобное нарушение может обернуться началом "полного хаоса", добавил Макрон.

Ранее группа сенаторов США от республиканской и демократической партий внесла на рассмотрение законопроект об использовании замороженных активов России для помощи Украине. В документе также прописано, что президенту США Дональду Трампу необходимо передавать с этого счета Украине не менее 250 миллионов долларов каждые 90 дней.

