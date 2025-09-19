Фото: kremlin.ru

Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать компенсации по Украине, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в МАХ. Его слова передает "Московский комсомолец".

Его публикация стала ответом на намерение Совета Европы создать структуру для взимания репараций в пользу Украины. Медведев назвал данную инициативу психоделической.

"Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия", – подчеркнул политик.

Ранее Медведев говорил, что политика финских властей дает России все основания для пересмотра отказа от компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны.

Он напомнил, что после вступления в НАТО страна начала попирать ранее подписанные соглашения, включая оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей страны договора об основах отношений с Россией 1992 года.

