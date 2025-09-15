Медведев заявил, что глава МИД Австрии "протрезвела" после слов о НАТО

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер "протрезвела", говоря о прошлом величии и статусе Вены. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает News.ru со ссылкой на его телеграм-канал.

Политик прокомментировал слова Майнль-Райзингер, которая два месяца назад говорила, что Австрии необходимо присоединиться к НАТО. Позже она якобы поменяла свое мнение и предложила провести на территории государства переговоры России и Украины. Свою инициативу она аргументировала тем, что Австрия "нейтральная страна", которая не должна вступать в Альянс.

"Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе", – подчеркнул Медведев.

Ранее он заявил, что нанесение ударов по российским БПЛА со стороны НАТО над территорией Украины будет означать вступление Альянса в прямую войну. Медведев также добавил, что Россия будет преследовать страны Евросоюза во всех судах "до скончания века", если власти Украины получат кредит за счет российских активов.

