Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 13:15

Политика

Медведев заявил, что глава МИД Австрии "протрезвела" после слов о НАТО

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер "протрезвела", говоря о прошлом величии и статусе Вены. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает News.ru со ссылкой на его телеграм-канал.

Политик прокомментировал слова Майнль-Райзингер, которая два месяца назад говорила, что Австрии необходимо присоединиться к НАТО. Позже она якобы поменяла свое мнение и предложила провести на территории государства переговоры России и Украины. Свою инициативу она аргументировала тем, что Австрия "нейтральная страна", которая не должна вступать в Альянс.

"Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе", – подчеркнул Медведев.

Ранее он заявил, что нанесение ударов по российским БПЛА со стороны НАТО над территорией Украины будет означать вступление Альянса в прямую войну. Медведев также добавил, что Россия будет преследовать страны Евросоюза во всех судах "до скончания века", если власти Украины получат кредит за счет российских активов.

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика