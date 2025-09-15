Медведев заявил о неизбежных бедах, если власть начнет "сыпаться"

Фото: kremlin.ru

Страна не может существовать без власти, и если власть будет "сыпаться" – значит, быть беде. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подводя предварительные итоги единого дня голосования.

"Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы", – отметил Медведев, которого цитирует РИА Новости.

Зампред Совбеза подчеркнул, что власть начинается "снизу": с регионального уровня, в частности, с глав субъектов.

Единый день голосования завершился во всех регионах России, где он проходил. Выборы высших должностных лиц прошли с 12 по 14 сентября. Избирательные участки закрылись в 81 субъекте страны.

В 20 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в одном – выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах избрали депутатов законодательных собраний.

Результаты голосования за глав субъектов России в Москве передали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Более 13,7 тысячи избирателей из регионов воспользовались экстерриториальными участками в столице – всего их было 14.