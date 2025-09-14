Результаты голосования за глав субъектов РФ в Москве передали в ЦИК

Фото: cikrf.ru

Результаты голосования за глав субъектов России в Москве передали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщила пресс-служба комиссии.

Более 13,7 тысячи избирателей из регионов воспользовались экстерриториальными участками в столице. Всего их было 14, они уже завершили работу, сказал председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев.

Процедура расшифровки результатов прошедшего в столице электронного голосования началась после соединения частей ключа расшифрования. ЦИК направит полученные данные избирательным комиссиям субъектов для подведения итогов выборов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже озвучила данные о результатах голосования на столичных участках.

По ее словам, по итогам расшифровки бюллетеней на выборах губернатора Курской области Александр Хинштейн получил 82% голосов, на выборах главы Брянской области Александр Богомаз набрал 68% голосов.

"В Камчатском крае на первом месте на столичных участках – Владимир Солодов, а по городу Севастополю – Михаил Развожаев", – добавила она.

В ЦИК собрались все хранители частей ранее разделенного ключа шифрования. Каждый из хранителей получил свою часть ключа, записанную на флеш-носитель, до начала голосования.

К сборке ключа расшифрования приступили по завершении голосования в Москве. Перед ее началом была продемонстрирована сохранность всех частей ключа.

Терминал, на котором был разделен ключ, на время всего голосования находился в ЦИК под круглосуточным наблюдением. Это защищает от рисков копирования ключей и гарантирует анонимность результатов выборов до их официального завершения.

Экстерриториальные участки в Москве закрылись 14 сентября в 20:00. Памфилова назвала их организацию работы прекрасной.

Представитель ЛДПР Дмитрий Свищев также ознакомился с проведением выборов губернаторов и других глав регионов в столице. Новый формат он счел интересным и уточнил, что замечаний к работе участков у него не было.