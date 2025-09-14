Дмитрий Свищев оценил ход голосования на экстерриториальных участках в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Представитель ЛДПР, первый заместитель председателя комитета ГД по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев ознакомился с ходом выборов губернаторов и других глав регионов в столице.

Парламентарий отметил, что уже побывал на двух избирательных участках в МФЦ. По его словам, новый формат оказался очень интересным. Он добавил, что замечаний к работе участков нет.

"Система электронного голосования завоевала доверие после использования в кампаниях прошлых лет, а наблюдение за выборами в столице традиционно устроено на высшем уровне", – подчеркнул Свищев.

Депутат посетил экстерриториальный участок во флагманском центре госуслуг в "Афимолл Сити", а также Общественный информационный центр. Свищев отметил, что инфоцентр все время находится на связи с наблюдателями на 14 участках, а также контролирует ситуацию на них при помощи камер видеонаблюдения.

Выборы высших должностных лиц субъектов РФ в Москве продлятся до 20:00 14 сентября.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала прекрасной организацию работы экстерриториальных участков в Москве. Активность выборов высокая, легитимность обеспечена, добавила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.