Участки для голосования за глав регионов завершили работу в столице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экстерриториальные участки для голосования жителей из регионов закончили свою работу в Москве. Выборы высших должностных лиц нескольких субъектов России проходили с 12 по 14 сентября, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В столице граждане могли отдать голос при помощи терминалов электронного голосования, которые были установлены на 14 избирательных участках в разных районах города: в МФЦ, метро и других общественных местах.

Для организации голосования город предоставил помещения, необходимую технику и инфраструктуру, а также организовал работу участковых избирательных комиссий (УИК) и наблюдение.

При помощи терминалов электронного голосования избиратели получили доступ к бюллетеням и выбрали кандидата. Устройства подключили к системе электронного голосования, в которой используются современные технологии шифрования и хранения данных. Благодаря этому выборы и их результаты анонимны и надежно защищены.

Для прохождения процедуры голосования граждане приходили на удобный участок с паспортом. Там член УИК проверял документ, направлял к свободному терминалу и при необходимости консультировал.

Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала прекрасной организацию экстерриториальных участков в столице. По ее словам, на этих выборах удалось сделать несколько шагов вперед.

В свою очередь, кандидат на должность главы Республики Коми от партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев заявил, что электронное голосование является одной из мер заботы об экологии, так как не нужно печатать бюллетени.