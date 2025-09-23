Форма поиска по сайту

23 сентября, 16:56

Политика
Политик Филиппо: остановка автомобиля Макрона в Нью-Йорке является унижением

Во Франции назвали унижением остановку автомобиля Макрона в Нью-Йорке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/remybuisine

Инцидент с остановленным автомобилем президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Йорке является унижением. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X, передает МК.

Филиппо назвал проблемой Макрона, если ему нравятся унижения. Однако то, что он унижает Францию, непростительно.

Полиция Нью-Йорка остановила кортеж французского лидера после его выступления в штаб-квартире ООН. Макрону не дали проехать правоохранители из-за того, что дороги были перекрыты для кортежа президента США Дональда Трампа.

В результате Макрону пришлось позвонить американскому коллеге для урегулирования ситуации. Однако после этого улицу освободили только для пешеходов, что вынудило Макрона совершить повторный звонок.

