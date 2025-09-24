Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия овладела еще 115 зданиями в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение. Кроме того, они завершают освобождение населенного пункта Кировск в Донецкой Народной Республике (ДНР). На этом направлении штурмовикам удалось выйти на северо-западные окраины.

"Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, 7 станций радиоэлектронной борьбы и 9 складов боеприпасов", – добавили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство заявило, что российские войска взяли под контроль 5 667 из 8 667 зданий в Купянске. При этом министерство отметило, что украинские военные превратили город в мощный укрепленный район. Несмотря на это, Киев за месяц потерял более 1 800 бойцов, 36 танков и других бронемашин.

В Минобороны пояснили, что Купянск стал для Украины важным логистическим центром, через который пролегают пути снабжения группировки ВСУ на восточном берегу Оскола. Однако в случае если данный населенный пункт удастся взять под контроль, то российские бойцы могут развивать наступление вглубь Харьковской области.

