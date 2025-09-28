Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Батальон "Ваха" спецназа "Ахмат" Министерства обороны уничтожил опорный пункт на Харьковском направлении, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

В опорном пункте находилась "живая сила" ВСУ. Первый удар беспилотника вызвал возгорание, один из представителей сил Украины попытался потушить пламя, но второй удар "снял все вопросы" о боеспособности опорного пункта.

"Получилась наглядная иллюстрация: бороться с нашими дронами – затея обреченная", – заключил Кадыров.

Ранее российская армия освободила три населенных пункта, которые расположены в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Днепропетровской области.

По данным Минобороны, подразделения Южной группировки освободили село Майское, а подразделения "Запада" – Дерилово в ДНР. В свою очередь, военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль населенный пункт Степовое в Днепропетровской области.

