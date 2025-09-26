Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Юнаковку в Сумской области Украины, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, село под контроль взяли подразделения группировки войск "Север", которые в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в регионе.

Всего за неделю ВС РФ освободили в зоне спецоперации 4 населенных пункта, включая Юнаковку. В частности, Южная группировка освободила Переездное в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка "Восток" – Березовое и Калиновское в Днепропетровской области.

С начала года под полный контроль российских военных перешли 205 населенных пунктов. Всего удалось освободить свыше 4 714 квадратных километров. Из них 3 308 – в ДНР, 205 – в ЛНР, 542 – в Харьковской области, 261 – в Запорожской области, 223 – в Сумской области, 175 – в Днепропетровской области.