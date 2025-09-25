Более 200 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ с начала 2025 года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 1 января 2025 года под полный контроль российских войск перешли 205 населенных пунктов, сообщает Минобороны России.

"Вооруженные Силы РФ продолжают проведение СВО. Подразделения группировок войск <...> в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров", – говорится в публикации оборонного ведомства.

В частности, удалось освободить свыше 3 308 квадратных километров в Донецкой Народной Республике (ДНР) и более 205 квадратных километров – в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кроме того, были освобождены:



свыше 542 квадратных километров в Харьковской области;

более 261 квадратного километра в Запорожской области;

свыше 223 квадратных километров в Сумской области;

более 175 квадратных километров в Днепропетровской области.

Ранее министерство обороны заявило, что российские войска взяли под контроль 5 667 из 8 667 зданий в Купянске. При этом министерство отметило, что украинские военные превратили город в мощный укрепленный район.

Позже стало известно, что российская армия овладела еще 115 зданиями на территории Купянска. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение, а штурмовикам удалось выйти на северо-западные окраины.