Более 200 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ с начала 2025 года
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
С 1 января 2025 года под полный контроль российских войск перешли 205 населенных пунктов, сообщает Минобороны России.
"Вооруженные Силы РФ продолжают проведение СВО. Подразделения группировок войск <...> в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров", – говорится в публикации оборонного ведомства.
В частности, удалось освободить свыше 3 308 квадратных километров в Донецкой Народной Республике (ДНР) и более 205 квадратных километров – в Луганской Народной Республике (ЛНР).
Кроме того, были освобождены:
- свыше 542 квадратных километров в Харьковской области;
- более 261 квадратного километра в Запорожской области;
- свыше 223 квадратных километров в Сумской области;
- более 175 квадратных километров в Днепропетровской области.
Ранее министерство обороны заявило, что российские войска взяли под контроль 5 667 из 8 667 зданий в Купянске. При этом министерство отметило, что украинские военные превратили город в мощный укрепленный район.
Позже стало известно, что российская армия овладела еще 115 зданиями на территории Купянска. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение, а штурмовикам удалось выйти на северо-западные окраины.
