Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 16:14

Политика

Более 200 населенных пунктов перешли под контроль ВС РФ с начала 2025 года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С 1 января 2025 года под полный контроль российских войск перешли 205 населенных пунктов, сообщает Минобороны России.

"Вооруженные Силы РФ продолжают проведение СВО. Подразделения группировок войск <...> в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4 714 квадратных километров", – говорится в публикации оборонного ведомства.

В частности, удалось освободить свыше 3 308 квадратных километров в Донецкой Народной Республике (ДНР) и более 205 квадратных километров – в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Кроме того, были освобождены:

  • свыше 542 квадратных километров в Харьковской области;
  • более 261 квадратного километра в Запорожской области;
  • свыше 223 квадратных километров в Сумской области;
  • более 175 квадратных километров в Днепропетровской области.

Ранее министерство обороны заявило, что российские войска взяли под контроль 5 667 из 8 667 зданий в Купянске. При этом министерство отметило, что украинские военные превратили город в мощный укрепленный район.

Позже стало известно, что российская армия овладела еще 115 зданиями на территории Купянска. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение, а штурмовикам удалось выйти на северо-западные окраины.

ВС РФ уничтожили 667 самолетов и 283 вертолета ВСУ за время СВО

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика